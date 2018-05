Ühendkuningriigid kaaluvad peale Brexitit EL-i tolliliitu kauemaks jäämist

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust tuleva aasta märtsis kuid jätkab üleminekuperioodil tolliliidus, andmaks aega uue koostööleppe sõlmimiseks. Viimasel ajal on aga kerkinud kahtlused, et uus tollisüsteem ei saa selleks ajaks valmis, eriti arvestades, et peaminister Theresa May valitsus ei ole veel otsustanud, millist lepet üldse tahetakse.