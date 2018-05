Endine minister rääkis, kuidas ta kogu oma maisest varast ilma jäi

Jõukat ja edukat Arumäed tabasid probleemid möödunud kümnendi majanduskriisi ajal. Järgnevalt rääkis mees Pärnus kaks tõsist lugu, mille tõttu ta kogu oma maisest varast ilma jäi ja pidi uuesti eluga nullist alustama:

«Esimesena andsin käenduse ühele oma pereliikmele, kes tegeles kinnisvaraarendusega. Aga siis tuli peale sügav masu ja laenuandjad soovisid raha tagasi saada. Nagu ikka, pöördusid nad minu kui käendaja poole. Mõtlesin siis, et tuleb müüa seda, mida müüa on, ja oma kohustused täita.

Käis peast läbi ka variant, et teeks üksikisiku pankroti, kuna majanduslikult oleks see mõistlikum olnud. Aga ma ei teinud seda. Seetõttu tuli mul kogu oma maisest varast loobuda ja alustada elu nullist, just majanduslikus mõttes.

Samas ei saa keegi väita, et ma poleks oma kohustusi täitnud. Jäin ilma hunnikust asjadest, aga see polegi nii tähtis. Nullist alustamisel on hea pool. Iga päevaga läheb olukord paremaks ja see on väga motiveeriv.

Teine juhtum oli seotud umbes sama ajaga, kui 2011. aastal toimusid riigikogu valimised. Kandideerisin seal. Aga enne seda juhtus üks lugu, kus mind ähvardati, et pannakse minust üht-teist lehte. Enne valimisi polnud ma huvitatud, et mingi meediamüra tuleb.

Olin enne olnud Viimsi vallavanem. Soovitasin toona oma lähikondse elukaaslasel osta Viimsis teatud piirkonda maad, kuna sinna oleks saanud ehitada kortermaju. Nii ka kodanik tegi. Aga minu valitsemisaeg sai otsa, tuli uus vallavalitsus, nemad muutsid planeeringuid ja seda, mis oli plaanis, ei toimunud. Mulle heideti ette, et olen andnud halba nõu ja mind ähvardati mingi artikliga.

Kuna ma seda enne valimisi ei tahtnud, andsin nõusoleku, et tasun mingi summa võlakirja alusel, üle 800 000 krooni. Tolleks hetkeks avaldati artikkel juba ära. Seega ma ei lunastanud oma võlakirja ja me läksime kohtusse. Vaidlesime seal, kas võlatunnistus veel kehtib või mitte. Kui sai selgeks, et kehtib, tuli mul jälle maksta.

Ja nüüd õppetunnid. Kui probleemid tekkisid, suunasin kogu oma energia nende lahendamisele, mitte probleemidest kõrvale hiilimisele. Probleemiga tuleb tegeleda ja see vaikselt lahti harutada. Kui vaadata nendele lugudele tagasi, siis midagi polnud teha, mina olin andnud käenduse ja võlakirja, mina pidin seda probleemi lahendama. Mitte keegi teine.

Kui satud jamadesse, peab olema valmis selleks, et inimesed ei taha sinuga enam suhelda. Kolm, keda ma ise sõbraks pidasin, kadusid mu elust. Enne olin minister ja vallavanem, sellisega sobis suhelda küll. Nüüd on tal probleemid, enam ei ole mõtet suhelda, mõtlesid nad. Tuttavaid oli 7, kellele ma enam suhtluspartnerina ei sobinud.

Minu kogemus ja soovitus on see, et kui oled probleemi tunnistanud ja tõsiduses tuvastanud, tuleks seda jagada lähedastega. See aitab.

Lisaks tuleb aus olla. Valetamisega on see lugu, et peab kogu aeg meeles pidama, kellele sa midagi oled öelnud. Kuigi aus on esialgu võib olla raske olla, siis hiljem on väga hea tunne, kui oled tõtt rääkinud.

Kui ma nüüd tagantjärele selle peale mõtlen, siis tegelikult ma kaotasin ainult asju. Praegu on mul oma tegemised, elu ilus, päike paistab, linnud laulavad, loodus õitseb.

Üks õppetund on ka see, et ärge kartke oma vigu teha, see on teie arenguks vajalik.»