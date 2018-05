Ryanairi juht Pärnus: Eesti on suurepärane riik, aga te ei räägi sellest Euroopas

Suure suuga halastamatu kulukärpija O’Leary esines Pärnus Eesti juhtidele esimest korda. Ta alustas oma ettekannet Ryanairi plaanide tutvustamisega. Nende eesmärk on jätkuvalt olla odavaim kui ükski teine lennufirma.

«Me oleme number 1 või 2 tegija kõigil Euroopa suurematel turgudel. Me lendame märksa rohkem kui teised. Me oleme muutnud lennutööstust Euroopas. Nüüd me tahame teha midagi uut väga revolutsioonilist,» rääkis ta.

O’Leary selgitas põgusalt, et nende soov on kombineerida odavamad hinnad parema klienditeenindusega. «Me lubame oma klientidel lennukitesse rohkem kotte võtta. Toome turule uued mobiilsed lahendused, mis pakuvad inimestele uusi võimalusi, et nad saaksid on reisi planeerida. Me jätkame veelgi tugevamalt kulude kärpimist,» kirjeldas mees. «Me peame ajama igasugust jama ametiühinguga, meil on kogu aeg koosolekud, aga küll saame nendegagi hakkama.»

O’Leary keskendus oma ettekandes palju ka Eestile. Ta ütles, et Eesti on turg, kus nad kavatsevad jõudsalt kasvada ja jõuda 2 miljoni reisijani aastas. «Tallinna lennujaam teab, et meil on lennukid olemas ja me saame tuua neile kõva kasvu. Aga me tahame, et nad vähendaksid lennujaama tasusid, kuna nii saame meie omakorda pakkuda madalamaid piletihindu.»

Lisaks andis O’Leary mõista, et nad kaaluvad Eestisse lennufirma tulevase arenduskeskuse rajamist. See looks töökohti ja tooks siia rohkem piloote. Samuti võrdles ta Eestit Iirimaaga, kust paljud noored on emigreerunud, mistõttu tuleb palju vaeva näha, et nad tagasi meelitada. Hea lennuühendus on selleks üks võimalus.

Eile õhtul Pärnusse jõudnud O’Leary kiitis siinset keskkonda ja head ilma. «Kuigi taksojuht ütles, et ülejäänud 10 kuud on vihm ja külm,» muigas ta. «Aga Pärnu on fantastiline salakoht. Te peaksite sellest kohast lihtsalt rohkem rääkima, et inimesed saaksid ja tahaksid siia tulla,» leidis ta. Ka Ryanairi lennukid võiksid siia lennata, kui vaid lennurajad pikemad oleks, märkis ta.

Sama arvas tippjuht ka Eesti kohta laiemalt. «Eesti on suurepärane riik, aga te ei räägi Euroopas sellest, kui suurepärane see on. Aga Ryanair aitab teil seda teha. Tahame siin kasvada ja loome siia uusi ühendusi.»

Kui saalist küsiti, kas Iiri ärimees teab ka mõnda Eesti ettevõtet või ettevõtjat, oli tema vastus eitav. Siiski oskas ta nimetada Skype’i ja Tallinna Lennujaama, samuti Nordicat. Viimase kohta ütles aga O’Leary, et paari aasta pärast seda ilmselt enam ei eksisteeri, kuna mõni suurem Euroopa lennufirma neelab Nordica lihtsalt alla. Tema prognoos on see, et tulevikus koondub kogu Euroopa lennuturg viie suurema mängija kätte.