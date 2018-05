Suurpank tuletab meelde: kuidas Tallinna Sadama börsile tuleku eel väärtpaberikontot avada

Tallinna Sadam andis 8. mail teada, et plaanib välja kuulutada aktsiate avaliku pakkumise ning noteerida aktsiad Nasdaqi Tallinna börsil. Plaanis on avalikule pakkumisele panna kuni kolmandik ettevõtte aktsiatest, mida pakutakse nii jaeinvestoritele Eestis kui ka institutsionaalsetele investoritele Eestis ja välisriikides. Eeldatav märkimisperiood on 25. mai kuni 6. juuni 2018.

Tänavu aprillis ettevõtte senise ainuaktsionäri, Eesti Vabariigi, poolt kinnitatud dividendipoliitika seab ettevõtte eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist. Pakkumises osalemiseks on vajalik väärtpaberikonto, kuhu aktsiad üle kantakse. Väärtpaberikonto saab tasuta avada internetipangas.

«Kui soovid liituda investeerimiskonto süsteemiga, siis tasub teada, et see tuleb vormistada enne tehingu tegemist. Investeerimiskonto võimaldab aktiivsel investoril tulumaksukohustust edasi lükata ning teenitud kasumi uuesti investeerida nii, et vahepeal ei pea tulumaksu tasuma. Investeerimiskonto kohta saad lähemalt lugeda internetipangast,» ütleb Swedbank oma värskes infokirjas püsiklientidele.

Panga kinnitusel avalikustatakse täpsed andmed märkimises osalemiseks ja prospekt samal ajal, kui avalik pakkumine välja kuulutatakse. «Lisame vastava info Swedbanki internetipanga avalehe uudiste alla, kus on võimalik tutvuda pakkumise dokumentidega ja esitada märkimiskorraldus. Korraldust on võimalik esitada ka Swedbanki esindustes,» seisab infokirjas.

Pank märgib ühtlasi, et on avaliku pakkumise korraldajate hulgas ning antud teave on ennekõike informatiivse iseloomuga. «Tegemist ei ole investeerimissoovituse ega -nõustamisega,» toonitab Swedbank kirjas püsiklientidele. Tallinna Sadam ise korraldab huvilistele ka märkimisperioodi jooksul mitu seminari, kus antakse ülevaade ettevõttest ja võimalik on kohtuda juhtkonnaga. Seminarid toimuvad 26. mail, 1. ja 4. juunil.