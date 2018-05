LHV tõstis tänavust kasumikasvu prognoosi 1,8 miljoni euro võrra

LHV Group uuendas käesoleva aasta finantsplaani, et võtta arvesse Leedu äriüksuse UAB Mokilizingas müügi mõju ja ühe suurema tehingu nõustamisest tulenev mõju. Uues finantsplaanis on arvestatud ka käesoleva aasta esimese kvartali reaalsete majandustulemustega, teatas LHV börsile.

Grupi tulud on uuendatud plaani järgi tänavu 2,8 miljonit eurot väiksemad ja kulud 3,3 miljonit eurot väiksemad kui varem avaldatud plaanis. Uuendatud finantsplaani järgi plaanib LHV käesoleva aasta konsolideeritud puhaskasumiks 26,1 miljonit eurot, mis on 3,9 miljoni euro võrra suurem ehk 18 protsenti enam 2017. aastal, grupi aktsionäride osa moodustab puhaskasumist 24,3 miljonit eurot ehk 4,7 miljonit eurot rohkem ehk 24 protsenti enam kui 2017. aastal.

Aprillis toimus LHV aktsionäride koosolek, kus muude teemade seas otsustatud dividendid 16 senti aktsia kohta on tänaseks aktsionäridele välja makstud. Aprillis teavitas pank ka Leedu äriüksuse UAB Mokilizingas osaluse müügi täpsetest tingimustest. Sellega seoses vaatas LHV üle ka 2018. aasta finantsplaani.

LHV Group on kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 141 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 178 000 aktiivse kliendi.