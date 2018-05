Armin Karu põhjendas Olympicu müüki riskijulguse kadumisega

«Eks väsimus tuli peale ja kui veel hakkas painama ka see, et sa ei julgenud enam investeerida, sest mine tea, mis juhtub, kartus oli sees. Ja kui siis leidus tegelikult firma, kes hindab Olympicut ja tahab Olympicut edasi viia jõuliselt ja kellel on finantsvahendeid ja võimalusi seda teha, eks ole. Siis tegelikult me kasvatasime selle lapse suureks, aga nüüd tuli talle anda võimalus kasvada veel suuremaks, ta peab ju edasi kasvama, ta ei saa lapseks jääda,» rääkis Karu.