SKAIS2 arendamisega põrunud Tieto on korralikus kahjumis

«Avalikus sektoris jätkati koostööd sotsiaalministeeriumiga, haridus- ja teadusministeeriumiga, Tallinna linnavalitsusega ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Avalikus sektoris jäid ka 2017. aasta finantsprognoosid ühe suurima riigi baassüsteemi arendusprojektiga seotult tagasihoidlikuks, see tähendab, et Tieto investeeris projekti edukusse, mis aitas senisel ebaefektiivsel kujul lepingu lõpetada ning jätkata töid uutel ja äriliselt mõistlikel alustel. Seda ka saavutati,» märkis juhatus ebaõnnestunud SKAIS2 arenduse kohta.

«2018. aasta eesmärk on jätkuvalt kasvatada Tieto turuosa ning panustada Eesti majanduskasvu. Eesmärk on suurendada IT teenuste osutamist erasektori klientidele. Plaan on aktiivselt jätkata koostööd teiste Tieto riikidega, mille eesmärk on laiapõhjalisem kompetentside ristkasutus, samuti teha koostööd kolmandate tarkvaratootjate integratsioonipartnerina. Jätkame aktiivselt koostööd ka avaliku sektori klientidega, toetame arendus- ja hoolduspartnerina riigi avalikeks teenusteks arendatud infosüsteeme,» lisas Tieto juhatus tegevusaruandes.