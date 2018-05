Töötukassa tahab oma nimest lahti saada

Paaveli sõnul on nimevahetuse põhjus selles, et töötukassa tänane nimi iseloomustab ühte võimalikku episoodi inimese tööelust, aga töötukassa tegevused toetavad inimesi kogu nende tööelu vältel.

«Muutusteks on hea aeg, kuna töötukassale on aastatega lisandunud uusi funktsioone. Töötukassa praegune nimi on liigselt kinni töötuse mõistes,» põhjendas töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ettepaneku vajalikkust.