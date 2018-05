Kaks aastat hiljem: Lidli efekt on jõudnud Leetu

Kuigi kasumi vähenemist võib selgitada ka terve rea muude asjaoludega, annavad nii Leedu Maxima kui Leedu Rimi kasumi vähenemised kahekohalise protsendi võrra märku ühisest turutrendist, märgib asjatundjate hinnangule tuginedes Leedu ärileht Verslo Žinios.

Konkurents oma turupositsiooni säilitamiseks on muutunud pärast Lidli tulekut Leetu järjest armutumaks. Seda näitavad lisaks eestlastele tuttavate Maxima ja Rimi mullustele tulemustele ka jaekettide Iki ja Norfose majandustulemused.

Rimi Leedu puhaskasum langes mullu kolmandiku võrra ehk 2016. aasta 1,328 miljonilt eurolt 876 292 eurole. Jaeketi müügitulu oli 2017. aastal 313,2 miljonit eurot, olles 0,1 protsendi võrra väiksem 2016. aasta tulemusest.

Leedu Maxima puhaskasum vähenes 2017. aastal 20 protsenti. Kui veel 2016. aastal deklareeris jaekett 67,99 miljoni suurust kasumist, siis mullu langes see 54,1 miljonile eurole.

Norfose kasum on kahe aasta võrdluses vähenenud mõnevõrra rahulikumaks tempos. Kui 2016. aastal teenis ettevõte 7,99 miljonit puhaskasumit, siis 2017. aastaks langes see 7,4 miljoni euro tasemele. Norfose kontserni juhi Dainius Dundulise sõnul ei ole see just oluline muutus, vahe senise tulemusega on väike.

Tema hinnangul on puhaskasumi kõikumine 20 protsenti ulatuses jaekaubanduses täiesti normaalne. Samas müügitulu kasvas Norfosel mullu 2016. aastaga võrreldes 7,3 protsenti, küündides mullu 550,48 miljoni euroni.

Konsultatsioonifirma Toc Solutionsi juht Nerius Jasinavičius ütleb, et asjaolu, et selliste piirkonna jaeturuhiidude nagu Maxima ja Rimi kasum on aastaga kahekohalise protsendi võrra vähenenud, selge märk Lidli tuleku mõjust.

«Kui tuli uus tõsine tegija, siis asusid kõik oma turuosa säilitamiseks tegutsema. Mängureeglid muutusid. Kuna Lidl mängis agressiivselt hindadega, pidid teised temaga sammu pidama. Sellega suurenesid nii reklaamikulud kui ka maksti mõne toote hinna alandamisega selle tootele,» kirjeldas Jasinavičius.

Leedu ärileht on varasemalt kirjutanud näiteks, kuidas sealne Maxima asus pitsitama oma tarnijaid, nõudes neilt madalamaid hindu. «Kuna aga tarnijad ei tulnud vastu, siis näemegi selle arvelt ka kasumi vähenemist. Samuti peaks silmas pidama kasvavaid tööjõukulusid, mis moodustavad üsna suure osa ühe jaeketi äritegevuse kuludest,» lisas Jasinavičius.

Tema hinnangul võis jaekettide kasum väheneda ka alkohoolsete jookide müügi vähenemise arvelt, kuna leedulaste joomiskultuur on hakanud muutuma. Lisaks ostetakse üsna palju Leedus tarbitavast alkoholist nii Poolast kui Lätist.

Seda, et Leedu jaekettide kasumite vähenemise taga on Lidl, usub ka Leedu e-kaubanduse liidu juht Vytautas Vorobjovas. Tema sõnul on Lidl suutnud võita endale üsna palju seniseid Maxima kliente. Maxima on viimase aasta-pooleteise jooksul vastanud ka omapoolsete sammudega turusurvele.

2017. aasta alguses ütles ettevõte, et maksab oma Poola kauplustes konkurentidest kõrgemat palka ning asus hindu alandama. Mäletavasti on viimast ettevõte teinud hiljuti ka Eestis, kus ta mullu oktoobris alandas tuhande toote hinda, alustades sellega hinnasõda.

Kuigi Leedus kaks aastat tagasi ehk 2016. aasta suvel tegevust alustanud Saksa jaekett Lidl ei ole veel oma senise tegevusaja majandustulemusi avaldanud - sest ettevõtte majandusaasta lõppes märtsis ja tõenäoliselt avaldab ta need juulis -, räägib ettevõtte laienemislaine enda eest.