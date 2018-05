SEB: Ratase tulumaksureform pole poodlemist oluliselt kasvatanud

Kuna maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni selle aasta algusest jättis madalapalgalistele rohkem raha kätte, lootsid nii poliitikud kui analüütikud, et tänu sellele elavneb sisetarbimine ja inimesed ostavad rohkem kaupu, millel on positiivne mõju majanduskasvule.

Nestor aga tõdes, et vähemalt praeguste andmete põhjal näib, et tulumaksureformi mõju tarbimise kasvule on jäänud oodatust nõrgemaks. Teisalt paljud muud tegurid toetavad jätkuvat ostujõu suurenemist, ütles analüütik. Jätkunud on ka tööturu tugevnemine ja kindlustundenäitajad püsivad endiselt kõrgel tasemel.