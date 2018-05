Estonian Airi endine finantsjuht liitub Luminori pangaga

«Mul on väga hea meel Wade Stokesi otsuse üle liituda Luminoriga. Tal on tugevad kvantitatiivse analüüsi ja programmijuhtimise oskused ning mitmekülgne kogemuste pagas, millest on Luminori muutuste ja uuenemise protsessis kindlasti suur abi,” ütles Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke.