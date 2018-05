Utilitase soojusettevõtete juhatuse esimeheks sai Andres Veske

«Utilitas on kaasaegne energiaettevõte, mis investeerib ainuüksi käesoleval aastal ligi 50 miljonit eurot tootmise ning soojusvõrkude arendamisesse ja ehitamisesse. Kaugküte on selge tulevikuperspektiiviga valdkond ning soovin anda oma panuse selle valdkonna arendamisse. Seejuures tuleb silmas pidada nii energeetika ökoloogilise jalajälje vähendamise eesmärki kui ka klientidele konkurentsivõimelise teenuse pakkumist,» märkis Andres Veske.

Alates 15. maist ametisse astunud Veske oli viimastel aastatel Silpower AS-i (endine AS Sillamäe SEJ) juhatuse liige ning enne seda juhtis ta üle kümne aasta Viru Keemia Gruppi kuuluvaid energiaettevõtteid. Alates 2006. aastast kuulub ta Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatusse, olles alates 2012. aastast selle juhatuse esimees.

Utilitas on Eesti energiakontsern, mis panustab energiatõhususe, varustuskindluse ja energiajulgeoleku suurendamisse. Kontserni kuuluvad kaugkütteteenust pakkuvad AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti ning Tallinnas elektrit ja soojust tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam.