Ministeerium paneb vastu: ametnike drastiline vähendamine tähendaks riigi surma

Jegorov: kes saab juukselõikuse, kellel läheb skalp

Rahandusministeeriumi asekantsler, riigi üks silmapaistvamaid ametnikke Dmitri Jegorov ütles oma isiklikke seisukohti väljendades, et kindlasti on Eesti riigiasutustes kärpimise ruumi.

Mis puudutab aga riigireformijate välja käidud 50 protsendi ideed, siis see on Jegorovi sõnul analüüsi küsimus. «Kõik asutused ei ole arusaadavalt ühtemoodi efektiivsed ega ühtemoodi ebaefektiivsed,» märkis ta. Jegorov parafraseeris üht kunagist kolleegi: kui hakatakse lõikama kõigilt 10 protsenti, siis mõni saab juukselõikuse ja mõnel läheb skalp.

Siiski ütles ta omale kogemusele toetudes, et maksu- ja tolliametis oli kunagi praegusest ligi kaks korda rohkem töötajaid – protsessipõhine juhtimine ja oskuslik IT rakendamine võimaldab teha rohkem väiksema töötajaskonnaga, kes on seejuures paremini tasustatud.

«Paljudes ministeeriumides on minu hinnangul vaba ressurssi küll – olen minagi lugenud arvukaid strateegiaid, mille koostamise eesmärk jäi mulle selgusetuks ka pärast dokumendi läbilugemist,» rääkis Jegorov. Ebavajaliku dokumendi koostamine on aga mitte ainult koostaja ja tema ülemuste ajakulu, vaid ka kõigi teiste ministeeriumite ajakulu, kuna viimased peavad dokumendi läbi lugema ja kooskõlastuse andma.

Kui aga tõesti peaks ette tulema ametnikkonna tõsisem vähendamine, oleks sel oma tagajärjed ka poliitikutele. See tähendab, et mõnda eelnõu ei saa tulevikus ette valmistada 10 päevaga, nagu seni on tehtud, vaid selle jaoks on vaja aega 3–4 kuud.

«Ja sageli ehk polegi eelnõu üldse õige viis probleemi lahendamiseks – selles osas olen justiitsministriga ja ettevõtjatega üldjoontes päri, et vohavat seadusloomet võiks olla märksa vähem, sest meil pole tegu vabariigi algusaastatega,» ütles ametnik.