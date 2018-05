Hiina investeeris enne ZTE sanktsioonide tõstmist Trumpi isiklikku ärisse miljardi

Trumpi pereäril on leping Jakarta lähedale rajatava «elustiili» kuurortiga, kuhu tulevad Trumpi brändiga hotellid, golfiväljakud, ostukeskused ja muud meelelahutusasutused. Umbes kolm päeva enne Trumpi nõuet tõsta sanktsioonid tegevuse lõpetanud Hiina telekomiettevõttelt ZTE, õnnestus kuurorti arendajal saada aga Hiina valitsuselt poole miljardi dollari suurune laen, kirjutab Business Insider .

President Trump säutsus pühapäeval Twitteris, et teeb koostööd Hiina presidendi Xi Jinpingiga, lõpetamaks majandussanktsioonid USA's neljandana suurimale nutitelefonide müüjale ZTE, mida süüdistatakse illgeaalses äris Iraani ja Põhja-Koreaga. Trump võttis ettevõtte suhtes sümpatiseeriva hoiaku ning rõhutas, et «Hiina töökohad on ohus» ja lubas käskida kehtestatud sanktsioonid lõpetada.