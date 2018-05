Kellogg hülgab kaoses Venezuela, Maduro konfiskeeris tehase

Kelloggi töötajad Maracay linnas teatasid teisipäeval, et kohalikud võimud ei lasknud neid enam tehasele ligi. Laupäeval toimuvatel valimistel uuele ametiajale kandideeriv president-diktaator Nicolas Maduro on lubanud anda aga kontrolli tehase üle «rahva kätte», kirjutab BBC .

«Kuna Kellogg lahkub riigist seaduse vastaselt, siis me võtame tehase neilt ära ja anname selle töölistele, et nad saaks rahvast edasi toita. Ühtlasi võtame me Kelloggi juhtide vastu kasutusele vastavad seaduslikud meetmed,» ütles Maduro Carabobo osariigis toimunud pressikonverentsil.

Venezuelas on hetkel üks maailma kõige kõrgemaid inflatsioone. Tarbekaupade hinnad on tõusnud selle aasta jooksul 6000 protsenti ning riiki räsib vägivald, humanitaarkriis ja näljahäda. Kellogg on vaid üks rahvusvahelistest ettevõttetest, kes on Venezuelast hiljuti välja kolinud.