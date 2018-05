«Investoritega toimunud kohtumiste tulemusena jõudsin järeldusele, et tänu Eesti konservatiivsele rahapoliitikale tuleb see raha tagasi. Investorid võtsid Eleringi võlakirja kui poolenisti valitsusvõlakirja,» selgitas Veskimägi. «Konservatiivse rahapoliitika vili ongi see, et me saame raha kaasata viieks aastaks fikseeritud intressiga 0,9 protsenti,» toonitas ta.