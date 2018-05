Maksuekspert: riik kuritarvitas VEB Fondi saagas õigussüsteemi

Neljapäeval toimub riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal» arutelu. Selle eel tegi Kanal 2 Reporter intervjuu Lasse Lehisega, kes juba 2013. aastal analüüsis tollase Tartu Ülikooli finantsõiguse õppejõuna valitsuse ja Eesti Panga 1993. aastal langetatud otsuste kooskõla toonaste seadustega.

Millise hinnangu annate VEB Fondi juhtumile? Kas tegemist on vana ja mõttetu looga või Eesti ajaloo ühe suurima vargusega?

Kui nende kahe variandi vahel valida, siis see teine variant. Unustada seda lugu kindlasti ei maksa. Eestis on poliitikuid, kes arvavad, et ka küüditamisest rääkimise võiks ära lõpetada, et kaua võib! VEB Fond on tunduvalt värskem asi kui küüditamine ja tunduvalt segasem, sest teatud faktid on ikkagi lõpuni selgeks rääkimata.

Mina ka ei tea kõiki asju, mis seal täpselt oli või kes lõpuks raha sai. Seda, kes raha ei saanud, me teame, aga kes raha sai, seda me ei tea.

Kas riik on käitunud VEB Fondi sertifikaadiomanikega õiglaselt ja õigesti, jättes nad omal ajal Eesti panganduse päästmise nimel ilma igasugusest kompensatsioonist?

Mina arvan, et sertifikaadiomanikele oleks tulnud mingis vormis hüvitist maksta, kuidas täpselt, siin oleks olnud variante ja siin on ka praegu variante. Riik on vastutusest kõrvale hiilinud kogu selle aja. On see nüüd riigi tegemata töö, on see Eesti Pank, on see VEB Fond eraldi sihtasutusena, keegi ei taha vastutust endale võtta. Sellepärast arvan, et on õige riigikogu tasandil see asi ära lahendada.

Millise hinnangu annate riigikogu 2012. aasta otsusele, et ettevõtjatele on mõistlik tagasi maksta null eurot, sest täpselt nii palju oli väärt varatu VEB Fond?

See otsus oli nii vormistatud, et null seal kirjas ei olnud, aga kõik said aru, et see on null, sest Venemaalt ei ole võimalik seda raha tagasi saada ja see otsus tehti selles mõttes vildakal alusel.