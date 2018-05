Eesti võtab finantssektoris üle Euroopa Liidu trahvimäärad

«Finantssektoris võivad tõsisemal rikkumisel olla kahjulikud tagajärjed nii kogu sektorile kui laiemale avalikkusele. Seega on oluline, et trahvimäärad ja nende määramise põhimõtted oleksid ühesugused kogu EL-is ja aitaksid võimalikke rikkumisi üldse ära hoida,» ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle finantssektorit puudutavad EL-i õigusest tulenevad halduskaristused. Tegemist on finantsvaldkonna karistuste muudatuste teise etapiga, millega nähakse ette võimalus määrata seni Eesti õiguses kehtivast tunduvalt suuremad rahatrahvid.

Näiteks näeb EL-i õigus ette, et kui pank jätab Finantsinspektsioonile teabe esitamata või esitab vale või puuduliku info, siis võib pangale määrata karistuseks trahvi summas kuni viis miljonit eurot. Kehtiva seaduse alusel oleks selleks kuni 32 000 eurot.

Karistuste eesmärgiks on muu hulgas rikkumisi ära hoida ja võtta ära võimalus teenida rikkumise arvelt kasu. Kõrgemad rahatrahvid aitavad rahandusministeeriumi sõnul tagada, et karistused finantssektori nõuete rikkumise eest on proportsionaalsed, tõhusad ja rikkuja suhtes heidutavad.