Kaitsetööstuse Liidu juht Pärnamäe hakkab Milremi tegevjuhiks

Ingvar Pärnamäe alustab sellel positsioonil 1. juulil. Pärnamäel on väga laialdased kogemused ja märkimisväärsed saavutused riigikaitsevaldkonnas. Alates 2016. aasta oktoobrist on ta töötanud Eesti Kaitsetööstuse Liidu juhatuse esimehena, samuti Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri juhina , teatas Milrem.

«Ingvar Pärnamäel on tugev kogemustepagas ning konkreetsed saavutused tööprotsesside ja organisatsioonide arendamisel. Me oleme kindlad, et ta suudab viia Milrem LCM-i uuele tasemele ning laiendada remondi ja hoolduse alast tegevust kooskõlas meie strateegiaga,» ütles Patria Groupi rahvusvahelise partnerluse juht Jukka Holkeri.