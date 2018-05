Versobanki eksjuht: kuidas ma end töötukassas arvele võtsin

Kulupõhine jaotus ei ole efektiivne. Kõiki kulutusi pole tarvis teha, sest sageli pole teenuse kvaliteeti ega vajadust selle järele. Mõelge kasvõi, kui palju on kiirabil tühisõite, et mõõta vererõhku või anda perearsti juurdemineku soovitusi. Ehk saab seda kõike teisiti korraldada? Mulle tundub, kui «teenused» on tasuta, siis mingi osa inimesi kipub seda ära kasutama ja mis kõige hullem, nad harjuvad sellega ja nõuavad aina rohkem tasuta teenuseid!

Töötukassa saadab mulle nüüd aegajalt tööpakkumisi. Üks neist kõlas eriti uhkelt: protsessidisainija-projektijuht. Mõtlesin, mis väärtust siin inimestele luuakse ja mis väärtust loob antud ametikoht riigile? Jäin nõutuks.

«Mõtlesin tulevikule – milliste vahenditega me oma riiki 50 aasta pärast ülal peame?»

Meil on 618 000 maksumaksjat ja 622 000 mittetöötavat sotsiaalkindlustatud töötajat. Aastaks 2100 ennustatakse meie rahvaarvuks 800 000 vastavalt praegustele trendidele. Minu näide võib kõlada kontekstist välja rebituna, kuid neid näiteid on kahjuks palju, kus me tekitame riigi poolt pakutavatele „teenuste“ osutamiseks aina üha uusi ametikohti. Kõike seda on ju vaja kontrollida, arendada, ülal pidada jne. Kelle ja milliste vahenditega?

Poliitikud räägivad teadmistepõhisest majandusest ning seda, et enam tuleks raha «eraldada riigieelarvest» teadusele ja innovatsioonile. Koolidesse ja õpetajatesse tuleks rohkem investeerida. Selliste postulaatide taga aga konkreetsust ei paista. Mida see ikkagi tähendab? Innovatsioon ei teki iseenesest, tavaliselt tekib see vajadusest ja sinna, kus sellest puudust tuntakse nö tühjale kohale.

Riik aga topib ise need kohad umbmääraselt täis. Maanteeametis töötades nägin riigihangete korraldamise juures, et tegelikult ei saagi teedeehituses kuidagi uusi lahendusi ja innovatsiooni tekkida. Oleme riigihankeseadusega nii kaugele läinud, et kirjutame hanketingimustesse sisse kõik materjalid, tehnoloogiad ja määrame ära ka põhivahendid! Millist innovatsiooni ja efektiivsust siis riik ettevõtjatelt ootab? Seda ei saagi ju tulla, kui raamid on nii rangelt paigas.

Riik pidurdab sellega ettevõttete arengut ja innovatsiooni ning see pidurdab omakorda riigi arengut. Me tahame mingeid riske vältida 0 tolerantsiga, kuid see pärsib arengut. Kui siia lisada veel, et seadustesätteid tuleb juurde üksikjuhtumite baasil, mille tulemusena lahendatakse üksik probleem küll ära, kuid kannatajaks osutuvad hoopis ülejäänud (1 versus 100000 nt). Seda kutsun ma bürokraatia kasvuks.

Mille järgi täna otsustada, millisesse kooli oma laps panna? Hoolega koostatakse igal aastal riigieksamite tulemuste põhjal koolide pingeridasid. Kas see on tõesti piisav näitaja? Mina paneks oma lapse kooli, kust on sirgunud rohkem ettevõtlikke ja elus hakkama saavaid inimesi.

«Üks asi on end eksamipingutusteks hetkeks kokku võtta ja need hästi ära teha. Hoopis teine asi on ettevõtlik ja positiivne maailmavaade, oskus ja julgus «oma asja» ajada.»

Ma paneks kooli edukuse üheks mõõdikuks selle, mis on kümne aasta pärast koolilõpetajatest saanud. Lõpueksamite osa siin on pehmelt öeldes olematu. Öeldakse ju, et saadakse just seda, mida mõõdetakse ja käitutakse nii nagu mõõdetakse.

Meil on iseseisev riik, sõnavabadus ja palju muudki head. Eesti riik ei ole päriselt katki. Kuid tahaks, et ei läheks ka. Tahaks, et me kestaksime kauem ja oleks veelgi parem. Ellu on kutsutud Riigireformi Sihtasutus (RRSA), kus ettevõtlikud inimesed soovivad riigile veel paremat tulevikku. Õigemini Eesti riigis elavatele inimestele veel paremat.

Riigireform on üldmõiste. Ta on avaliku võimu organisatsiooni kriitiline hindamine ja ümberkorraldamine koos avaliku võimu täidetavate funktsioonide ja teenuste revisjoniga ning toimemehhanismi korrigeerimisega. Riigireformi peamine eesmärk on avaliku sektori võimu kulukuse määra vähendamine.