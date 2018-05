Swedbank: ettevõtjaid on üha rohkem, töötajaid aga üha vähem

Veel rakendamata tööjõudu on tööturul järjest vähem

Tööturul mitteaktiivsete arv (need on inimesed, kes ei tööta ega otsi aktiivselt tööd) langes oluliselt. Mitteaktiivsete hulgas vähenes kõige rohkem õppurite ja pensionäride arv. Mitteaktiivsuse vähenemist soodustab töökäte puudus. Tööjõupuudus oli aprillis äritegevust takistav peamine tegur 22 protsenti tööstusettevõtete, 27 protsenti teenindusettevõtete ja 40 protsenti ehitusettevõtete hulgas.

Positiivne uudis nii Eesti tööturu kui majanduse jaoks on tööealise elanikkonna kahanemise peatumine. Viimase 17 aasta jooksul alanes tööealiste, 15–74-aastaste, arv ligi 100 000 inimese võrra. Kas sellel aastal on tegemist ühekordse muutusega või pikemaajalise trendiga, on siiski vara öelda. Tööealiste arvu kasvu soodustas sisseränne. Sisserändajatest ligi pooled olid Eesti kodakondsusega isikud, teistest enam tuli Eestisse Venemaa, Ukraina, Soome ja Läti kodanikke.