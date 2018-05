Kuidas investeerides vähem makse maksta?

Eraisikuna on Saare kinnitusel kõige lihtsam maksukohustust ajastada aktsiainvestoril. «Alates aastast 2011 käiku tulnud inveseerimiskonto süsteem lubab eraisikul lükata maksukohustust edasi seni, kuni raha reaalselt kasutusse võetakse,» selgitas ta.

Kui näiteks aktsiainvesteeringute puhul on eraisikul investeerimiskontot kasutades maksutamist edasi lükata kuni kasumi realiseerimiseni ehk kontolt välja kandmiseni, pole see lisaks välismaakleritele võimalik ka mitmete teiste varaklasside puhul.

Siinkohal on abiks ettevõte, millesse teenitav kasum ei kuulu enne selle välja võtmist maksustamisele sõltumata sellest, milliste varaklasside abil see on teenitud.