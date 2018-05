Tallinna Vesi esitas Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebuse Eesti kohta

AS Tallinna Vesi leiab muuhulgas, et Riigikohus eiras kohustust taotleda Euroopa Kohtult eelotsust, jättes oma otsuse sealjuures ammendavalt põhjendamata. Protokolli üks artikkel üks sõnastab, et igal juriidilisel- või eraisikul on õigus oma omandit segamatult kasutada. AS Tallinna Vesi hinnangul on Eesti läinud vastuollu ettevõtte põhiõigusega, sekkudes ebaproportsionaalselt omandisse ja rikkudes sellega protokolli üks artiklit üks.