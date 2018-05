Elering kuulutas välja riigihanked Suure ja Väikese väina merekaablite ehituseks

Suures väinas asendatakse Rõuste-Tusti vahel kaks vana 35-kilovoldist kaablit ühe uue 110-kilovoldise merekaabli vastu. Suure väina kaabelliini kogupikkuseks on arvestuslikult ligi 11 kilomeetrit, sellest merekaablit on ligi kümme kilomeetrit. Väikese väina kaabelliini kogupikkuseks on ligemale seitse kilomeetrit, sellest merekaablit on ligi viis kilomeetrit.