Miks otsustas Trump äkki päästa Hiina telekomihiiglase sanktsioonidest?

Hiina teatas esmaspäeval, et vastutasuks ZTE päästmise eest võivad nad eemaldada vahepeal kehtestatud sanktsioonid tervele hulgale USA põllumajandustoodetele, mille hulka kuulub näiteks sealiha. Trumpi säutsu taga võibki olla soov päästa USA põllumehed, keda Hiina tariifid tabaks väga rängalt, kirjutab Business Insider.

Hiina kehtestatud tariifid USA põllumajandussaadustele olid algselt vastuseks omakorda USA poolt kehtestatud terase- ja alumiiniumitariifidele. Trump säutsus esmaspäeval Twitteris, et katse päästa ZTE on osa suurematest läbirääkimistest, et lõpetada kahe riigi vahel eskaleeruv kaubandussõda. Trump oli muidugi kiire rõhutama oma isiklikku sõprust president Xi Jinpingiga.

USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles esmaspäeval, et kõnelused ZTE sanktsioonide ja muude tariifide ümber võetakse üles Hiina kaubandusnõuniku Liu He visiidi ajal Washingtoni, mis leiab aset millalgi järgmise paari nädala jooksul. Ross rõhutas, et USA üritab saada läbirääkimistest «ausa tehingu.»

Trump säutsus pühapäeval Twitteris, et teeb tihedat koostööd Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et päästa ühendriikide kehtestatud sanktsioonide käes pankroti äärele sattunud telekomihiiglane ZTE. Viimane teatas eelmisel nädalal oma tegevuse peatamisest, sest USA keelas möödunud kuul nende toodete müügi (ja neile toodete müümise), süüdistades suurettevõtet illgeaalses äris Iraani ja Põhja-Koreaga.

ZTE tunnistas märtsis, et on rikkunud USA sanktsioone Iraani ja Põhja-Korea suhtes ning tarninud neile USA tehnoloogiat. Ettevõtte nõustus toona maksma selle eest 1,1 miljardit dollarit trahvi. ZTE vastased sanktsioonid kehtestas USA hiljem aga selle pärast, et telekomihiiglane pole väidetavalt oma lubadustest kinni pidanud ja jätnud illegaalse tarnega seotud töötajad karistamata.