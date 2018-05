Elon Musk teatas, et Tesla läheb restruktureerimisele

Musk ei täpsustanud meedia kätte jõudnud kirjas kuigi palju, mida selline restruktureerimine endast täpsemalt kujutama hakkab, kuid firma juhtimine muudetakse tema sõnul «õhemaks». Muudatuste eesmärk on Muski sõnul ettevõttesisese kommunikatsiooni parandamine, kriitiliselt mittevajalike tööülesannete kaotamine ja erinevate funktsioonide kombineerimine.

Musk toonitas ütlasi, et Tesla jätkab suurel kiirusel uute töötajate palkamist Model 3 tootmisliinidele.

Huvitaval kombel tuleb Muski restruktureerimise teade pärast seda, kui Tesla vanem asepresident Doug Field teatas möödunud nädalal, et võtab mõneks ajaks tööst «aja maha». Enda sõnul ta Teslast ei lahku. Ettevõte on kaotanud viimase poole aasta jooksul aga terve hulga andekaid insenere, kellest enamus on kõik ise lahkunud.