Eestlased täitsid mullu korralikult Läti riigikassat: 13 protsenti riigile laekunud alkoaktsiisist tuli meilt

Läti maksuamet märkis, et alkoholimüük kasvas mitte vaid piirialadel vaid üleriigiliselt, kuivõrd elanike ostujõud on piisavalt kõrge, et tagada aeglane ent stabiilne kasv.

Kange alkoholi aktsiis on Lätis sarnasel tasemel Leeduga, kuid Eesti aktsiis on sellest 1,5 korda kõrgem. Õlleaktsiis on Lätis 5 protsenti madalm kui Leedus, samas Eestis on õlleaktsiis 2,5 korda kõrgem.