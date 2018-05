Kohus määras Sõnajalgadele Aidu tuulepargi ehituse jätkamise eest uue trahvi

Taotluse Aidu Tuulepark OÜ trahvimiseks esitas kaitseministeerium. Menetlusosalised vaidlesid põhiosas selle üle, kas massiivsete killustikust aluspatjade rajamine tuuliku asukohta kujutab endast ehitamist või on tegu ehitusmaterjali ladustamisega.

Teisel korral käsitles kohus massiivse killustikupadja rajamist varem tühjale kohale. Aidu Tuulepark nimetas oma tegevust killustiku ladustamiseks. Kohus leidis, et see tegevus kujutab endast tuuliku ehitamist, kuna sarnaseid killustikupatju rajas Aidu Tuulepark enne esialgse õiguskaitse kohaldamist tuulikute ehitamise eesmärgil.

«Kindlasti on tegemist tegevusega, mis ringkonnakohtu jõustunud määruse järgi on keelatud, st tuuliku ehitamisele suunatud tegevusega tuulikupargi maa-alal, millega muutub olulisel määral kinnistu olukord,» leidis halduskohus tänases määruses.

Seekord pidas kohus põhjendatuks 10 000-eurost trahvi, kuna Aidu Tuulepark rikkus ehitamise keeldu teadlikult ja nüüd juba korduvalt. Olgu märgitud, et kaitseministeerium taotles nii teisel kui kolmandal korral trahvi mõistmist maksimaalses võimalikus ulatuses ehk 32 000 eurot.

Kohus andis taotluse menetlemise käigus osapooltele võimaluse leida lahendus, kas Aidu Tuulepark saab ladustada killustikku vaidlusaluste tuulikute ehitamiseks ette nähtud maa-alale nii, et see ei kahjusta kehtiva esialgse õiguskaitse määrusega kaitstavaid huve. Menetlusosalised omavahel aga kokkuleppele ei jõudnud. Tänane määrus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.