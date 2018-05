Vaata, millistes Eesti ettevõtetes on parimad praktikakohad

Tema sõnul on praktikandid ettevõtte jaoks väga olulise tähtsusega järelkasvu ja tuleviku tööjõu kindlustamise vaates. «Praktika on hea võimalus teha esimene või ka järgmine karjäärisamm, valdkonnas, millega varasem kokkupuude puudub,» ütles Matt.

Parimaks väikeettevõttest praktikakohaks valiti Top Marine ja parimaks regionaalseks praktikakohaks HANZA Mechanics Tartu. Sel aastal tunnustatakse ka üht ettevõtet, mille tegevus Eestis õppivatele välisüliõpilastele praktikakohtade pakkumisel on olnud silmapaistev – selleks on Ericsson Eesti.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on praktikakohast saadavad töökogemused väga väärtuslikud, kuna praktika aitab õpilasel teoreetilist õpet tegeliku eluga seostada. «Sageli on praktika noore jaoks esimene tõeline töökoht, mille ta saab ühel päeval CVsse kirjutada,» märkis Reps.

Praktikaettevõtete kaudu saavad õppeasutused end kõige paremini kurssi viia ettevõtete võimaluste ja vajadustega ning ettevõtetes toimuvaga, leiab minister. «Tööandjate asjatundlik tagasiside on koolidele hädavajalik õppekavade arendamiseks ning õppe paremaks seostamiseks tööturu vajadustega.»

Hindamiskomisjoni esimehe, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul kasvab ettevõtetes praktikantide koolitamise tase pidevalt. «Aasta-aastalt on üha raskem mõõta, mille poolest tugevad kandidaadid oma praktikasüsteemide arendamisel ja noorte juhendamisel on teistest paremad,» lausus ta. Tamsare sõnul teeb see ainult rõõmu.