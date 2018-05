Kinnisvarafirma juht: tulemuspalk välistab soolise palgalõhe

Suhteliselt väike ehk 13,5 protsenti oli palgalõhe kinnisvaraalases tegevuses. 1Partner kinnisvarabüroo juhi Martin Vahteri sõnul on see number suuresti seletatav asjaoluga, et maakleritel on 100 protsenti tulemuspalk. "Töö on väga hästi mõõdetav, töötajate reastamine tulemuste järgi on hästi lihtne," selgitas Vahter. "Kui töö on üheselt mõõdetav, ei saa tekkida soolist palgalõhet".