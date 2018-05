Eesti esindaja Brüsselis: põllumajandustoetuste ja euroraha kärbe ELi eelarves on liiga suur

«Kui see ei ole Euroopa Liidu pakutav lisaväärtus, siis mis see üldse on?» märkis ta. Küll aga ütles Eesti esindaja, et samal ajal on kahe traditsioonilise Euroopa Liidu poliitika - ühtse põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika - kärped liiga suured.