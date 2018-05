Eesti pensioniidee ei veena isegi matemaatikas tugevat inimest

Leppiku hinnangul on pensioniühistu Tuleva ettepanekud teise pensionisamba väljamaksete paindlikumaks muutmiseks küll head, kuid enne tuleb esimene sammas korda teha, vahendab Äripäev .

Leppik mõistab enda sõnul seda, et inimesed on rahulolematud nii kogumisperioodi kui ka väljamaksete suhtes, kuid põhjendab seda sellega, et inimesed hindavad raha nüüdisväärtust kõrgemalt kui raha tulevikuväärtust.