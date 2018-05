Mida teeb Eesti eurosaadik 4400-eurose kuluhüvitisega?

Europarlamendi liikme Ivari Padari sõnul kontrollib kuluhüvitiste kasutamist finantsteenistus, nii et lihtsalt palgalisana seda raha võtta ei saa, sest tema sõnul on olnud ka juhuseid, kus saadik on pidanud selle raha tagasi maksma.

Tunne Kelami büroo juhataja Kadri Kopli ütles, et Kelamil on Tallinnas oma büroo 2007. aasta jaanuarist ning seal korraldatakse tema Eestis ja Eestiga seotud tegevusi. «Yana Toom on rõhutanud, et idee ja inspiratsiooni oma kontori loomiseks Tallinna sai ta Kelamilt, kel sellega pikk kogemus,» märkis Kopli.