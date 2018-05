Pankrotis Bauschmidt sipleb vaidluste võrgus

Võlgu on pankrotis Bauschmidtil kokku ligi 11 miljonit eurot, võlausaldajaid 100 ringis, vahendab Äripäev . Võlg võinuks olla isegi suurem, kuid pankrotipesas õnnestus maha raputada umbes 5 miljonit eurot.

Nagu öeldud, siis pea 6 miljonit eurot võib kohtuvaidlustes veel juurde tekkida. Peale selle on aresti all ettevõtte juhi ja omaniku Mait Schmidti kinnistu, sest tema ja firma teiste juhtide ning Bauschmidti vastu läks tee-ehitaja Tref Nord, kelle esindaja esindaja, vandeadvokaat Robert Sarv kinnitusel on neil tõendid.