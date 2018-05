Sula USA ja Hiina suhetes saatis Aasia aktsiad lendu

USA president Donald Trump säutsus pühapäeval Twitteris, et teeb tihedat koostööd Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et päästa ühendriikide kehtestatud sanktsioonide käes pankroti äärele sattunud telekomihiiglane ZTE.

ZTE suhtes sanktsioonide tühistamine on tõenäoliselt Trumpi katse hoida ära suurem kaubandussõda Hiinaga. President Xi on teinud selgeks, et igasugune edaspidine suhete parandamine algab ZTE sanktsioonide alt vabastamisest.