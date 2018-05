Suurbritannia kõige rikkamaks meheks tõusis keemiahiiglase boss

Sunday Times'i sõnul on Suurbritannia 1000 rikkaima inimese vara kasvanud selle aasta jooksul ligemale 10 protsenti ja nimekirja on jõudmas üha rohkem naisi. Samuti on nimekiri muutunud varjeeruvamaks erinevate elualade ja tegevusvaldkondadel lõikes.