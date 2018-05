Veekalade farmer ja droonijuht ehk 10 erilist tuleviku ametit

Tallinna Tehnikaülikool tõi oma koduleheküljel välja nimekirja kümnest erilisest ametikohast, mis juba lähitulevikus tekkida võivad ning milleks juba praegu õppida saab.

1. Tervisekodeerija

Kehasse siirdatud organite tööd on võimalik monitoorida juba täna, kuid tulevikus saab tänu programmeeritavatele tehisorganitele nende tööd ka efektiivsemaks muuta. Tänu tervisekodeerijatele saab tulevikus terviseprobleeme ennetada enne nende tekkimist. Võib eeldada, et tervisekodeerijaid, kellel on laialdased teadmised inseneeriast, füüsikast ja bioloogiast, ootab tulevikus suur tööpõld.

2. Autonoomse robotlaevastiku kapten

Tulevikus on vaja meresõiduoskustega uue aja kapteneid, kes juhivad isenavigeerivaid ja omavahel suhtlevaid autonoomseid laevastikke pealaeva pardalt või kontrollkeskusest maismaal. Tulevikukaptenid teevad kaalukaid otsuseid keerulistel mereliiklus- ja päästeoperatsioonidel, analüüsides laevadelt kogutud andmeid.

3. Prügi-insener

Maailma ajaloos pole varem olnud perioodi, kus inimkond oleks tootnud nii suures koguses jäätmeid kui täna. Taaskasutus on populaarne – prügi sorteeritakse, töödeldakse ja taastoodetakse. Sellest samm edasi oleks prügi-insener, kes oleks tootmise-tarbimise maailmas hädavajalik amet. Prügiinsener tegeleks prügile uue funktsiooni leiutamisega, kasutades selleks oma tõhusaid teadmisi keemiast, materjalitehnoloogiast ja keskkonnast.

4. Elundidisainer

Maailm on liikumas uude meditsiiniajastusse, kus luuakse organeid tüvirakkudest ja sellistest materjalidest, mida täna veel ei eksisteeri. Elundidisainer oleks üks tulevikuametitest, kellel on põhjalikud teadmised geneetikast, biotehnoloogiast ja meditsiinifüüsikast ning ta suudaks luua funktsioneerivaid organeid ja jäsemeid neile, kes neid vajavad.

5. Kosmoseäri piloot

Elon Musk ja Richard Branson juba plaanivad mõne aasta pärast inimesi kosmosesse lennutama hakata. Kuna kosmoseäri kasvab ja laieneb iga päevaga, on juba täna vaja mõelda eri valdkondadest pärit keeruliste probleemide lahendamisel vajalike oskuste arendamisele, et kosmoselennud edukad oleksid. Tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika tudengid võivad olla esimeste kosmoseäri pilootide seas.

6. Droonijuht

Täna tehakse droonidega videosid ja toimetatakse pakke, varsti kustutakse tulekahjusid ja veetakse prügi. Heade tehnoloogiaoskustega droonipiloot on amet, mis juba mõne aasta pärast on kõrges hinnas. Tänu robootika- ja tootearendusoskustele on droonijuhid võimelised looma ja kontrollima erinevate droonide keerulisi (operatsiooni)süsteeme.

7. Tehisreaalsuse arhitekt

Kui täna kasutatakse virtuaalreaalsuse prille enamasti meelelahutuseks, siis tulevikus võib virtuaalne reaalsus muutuda kohati reaalsemaks kui reaalsus ise. Tehisreaalsuse arhitekt suudaks virtuaalreaalsust ära kasutada, et konstrueerida keerulisi liiklusskeeme, sõjavägede suurõppusi ja politseioperatsioone. Tegu oleks tuleviku arhitektiga, kes on vajalik iga suur-arenduse või ehitusprojekti juures.

8. Kübermajanduse analüütik

Küberraha on uue innovaatilise maksevahendina muutmas traditsioonilist finants- ja pangandussektorit. Võimalik, et uusi maksevahendeid tekib veelgi. Tulevikus on vajadus finantsspetsialistide järele, kes on võimelised prognoosima kübermajanduses tekkivaid uusi suundi ning analüüsima nende mõju majandusele ja vastupidi.

9. Privaatsusinsener

Reaalse maailmaga paralleelselt elab enamus inimesi osaliselt ka virtuaalmaailmas, kuhu jäetakse igapäevaselt endast maha andmeid. Selleks, et neid digitaalseid andmeid keegi inimeste vastu ära ei saaks kasutada, on tulevikus oluline privaatsusinseneride töö. Nemad tegeleksid küberruumi turvalisuse ja privaatsuse tagamisega.

10. Veekalade farmer