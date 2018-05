Elon Muski avalik käitumine on saanud Teslale probleemiks

Sarnaselt USA presidendiga meeldib ka Muskile võtta sageli Twitteris emotsionaalselt sõna ning tema säutsud on muutnud Tesla aktsia võrdlemisi volatiilseks. Samuti kipub Musk võtma kõike (sealhulgas äri ja ajakirjandust) väga isiklikult, mis on viinud ta võrdlemisi teravate avalike väljaütlemisteni. Eriti hästi demonstreeris seda Tesla hiljutine esimese kvartali majandustulemuste konverents, kirjutab Business Insider.

Videokõnes investorite, ajakirjanike ja analüütikutega ründas Musk agressiivselt peaaegu kõiki osalejaid, kes üritasid oma küsimustega puudutada Tesla autopiloodi tõttu tekkinud õnnetusi, ettevõtte kapitali kaasamist ja aktsia suurt kõikumist. Ajakirjanikke süüdistas ta ettevõtte maine õõnestamises ning analüütikuid «igavate ja rumalate» küsimuste küsimises, mis «pole üldse lahedad.»

Musk keeldus vastamast küsimustele kapitali kaasamise kohta ning ütles investoritele, et kui neile ei meeldi aktsia pidev kõikumine, siis ei peaks nad ka Tesla aktsiat ostma. Tesla aktsia langes peale seda kohe 8,6 protsenti. Oma sõnavõtuga naeruvääristas Musk ühtlasi ka Wall Streeti suuremaid panku, kes on laenanud tema ettevõttele miljardeid dollareid selleks, et ta saaks oma hulljulgeid ambitsioone ellu viia.

Kõige paremat sõnumit ei saatnud välja ka tõsiasi, et Musk osales hiljuti uue võluva kaaslasega glamuursel Met Galal, kuigi ta kirjutas alles hiljuti töötajatele, et magab pidevalt Tesla Model 3 Vermonti tehase diivanil, et hoida tootmisel pidevalt silma peal. Tesla tehases ööpäevaringselt pingutavad liinitöölised võivad seda näha silmakirjalikkusena.

Keegi ei saa eitada, et Muski kuulsus ja karisma ei ole Teslat aidanud, pigem vastupidi - Model 3 eeltellimuste hämmastavalt suur number on kindlasti seotud tema persooniga. Samas on Model 3 tootmisprobleemid ja sellega kaasnev stress toonud Muskis välja tema suurimad iseloomuvead ja neid jälgib hoolikalt kogu maailm, eriti investorid.