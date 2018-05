Facebook plaanib välja anda enda krüptoraha

Facebooki krüptomeeskonda juhib väidetavalt David Marcus, kes on siiani juhtinud ka Facebooki blokiahela divisioni, mille ülesandeks on uurida selle erinevaid rakendusi ja kasutusmeetodeid sotsiaalmeedias.

Facebook ütles väljaandele The Verge, et krüptoraha arendamiseks mõeldud meeskond on tõesti loodud ning selle ülesandeks on uurida «erinevaid võimalusi.» Midagi rohkemat ettevõte sellel teemal ei öelnud.