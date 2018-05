Trump kohtus maailma tähtsamate autofirmade juhtidega

«Meie võime autosid ehitada on suur. Me tahame, et paljud neist autodest oleksid ehitatud USA-s,» lausus ta.

Kohtumine langeb ajale, kui Kanada, Mehhiko ja USA läbirääkijad peavad võidujooksu ajaga, et jõuda kokkuleppele Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) muutmises. Üks peamisi tüliõunu on kõnelustel Washingtoni nõudmine suurendada USA-s ehitatud komponentide osakaalu sõidukites, mida hakatakse müüma tollimaksuvabalt.

Ühendriikide esindajatekoja spiiker Paul Ryan on öelnud, et kongress peab saama muudetud kujul lepingu teksti enda kätte 17. maiks, et see veel tänavu heaks kiita. Novembris ootavad Ühendriike ees kongressi vahevalimised.