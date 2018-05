Apple ja Amazon kihutavad võidu triljoni dollari firma tiitli suunas

1976. aastal Steve Jobsi garaažis asutatud Apple'i aastane käive on nüüdseks 229 miljardit dollarit, mis on suurem näiteks Portugali ja Uus-Meremaa SKT'st. Apple'i turukapitalisatsioon saavutas neljapäeval rekordilised 934 miljardit dollarit - number, mille saamisele aitas kaasa teade Warren Buffeti osaluse kasvust ettevõttes ja plaan osta tagasi 100 miljardi väärtuses aktsiaid, kirjutab Reuters .

Apple võib aga oma edumaa kaotada peatselt Amazonile, mille turuväärtuseks on hetkel 780 miljardit dollarit. See on küll Apple'ist 148 miljardit vähem, kuid Amazoni aktsia väärtus (koos ettevõtte müüginumbritega) on viimasel ajal tohutul kiirusel tõusnud - õigupoolest palju kiiremini, kui Apple'il.