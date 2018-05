Stabiilse ja odava nafta aeg on läbi

Tegelikult ei muuda turgu ebastabiilseks ainult Iraani nafta ära lõikamine. Täiusliku tormi loovad veel ka Venezuela naftatootmise äärmiselt halb seis ning vähenenud eksport Venemaalt ja Saudi Araabiast, kirjutab CNN.

2015 ja 2016. aastal voolas maailmaturule nii palju toornaftat, et hinnad kukkusid drastiliselt. Nüüdseks on toona tekkinud «puhver» aga paljuski ammendunud ja turg on muutunud ülitundlikuks igasuguse geopoliitilise ebastabiilsuse suhtes.

Paljud analüütikud hoiatavad hetkel, et naftahinnad võivad peatselt ületada 100 dollari piiri barreli kohta. Vaevalt kaks aastat tagasi oli see vaid 26 dollarit barreli kohta. Ülemaailmsed energiaturud on alati olnud tundlikud Lähis-Ida konfliktide suhtes, sest sealt tuleb ka suur osa maailma naftast ning nüüd kardetakse, et Trump otsus võib destabiliseerida kogu regiooni poliitilist tasakaalu.

Esimesi märke destabiliseerumisest ei tule kaugelt otsida. Iisrael on viimaste nädalate jooksul järsult eskaleerinud oma Iraani vastast tegevust Süürias ja süüdistab Iraani toetatud mässulisi mitmetes raketirünnakutes Iisraeli territooriumite vastu.

Samal ajal on Venezuela naftatootmine vähenenud kogunisti 600 000 barreli võrra päevas. USA nõuab samal ajal agressiivselt aga president/diktaator Nicolas Maduro tagasi astumist, kes ei näita märkigi võimu käest andmisest. Venezuela majanduslik seisund muutub aga üha hullemaks.