Anvelt kutsub ettevõtjaid töörühma osas meelt muutma

«Meie seisukoht on, et sisserände töörühmast ei tohiks siiski mitte mingil juhul puududa Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Teenusmajanduse Koja esindajad, kes esindavad asjatundlikult ettevõtlusvaldkonna huvisid,» kirjutas siseminister oma vastuseks pöördumisele, millega tööandjad teatasid, et kuna nende varasemaid ettepanekuid pole töörände lihtsustamseks arvestatud, pole nüüd enam mõtet töörühmas osaleda.

«Sellest tulenevalt teen teile taas üleskutse töörühma töösse ka edaspidi panustada,» lisas minister.

Anvelt märkis, et valitsus on järjepidevalt otsinud tasakaalustatud lahendusi Eesti tööjõuturule spetsialistide kaasamiseks. «Tõsi, me ei ole hõlbustanud odava tööjõu riiki laskmist, vaid oleme asetanud rõhu spetsialistidele. Soodustame kõige suuremat lisandväärtust andvate tippspetsialistide Eestisse kutsumist, sest see annab kõige suurema lisavõimaluse ka Eesti elanike tööhõive suurendamiseks. Sisserände piirarvu alt on välja tõstetud näiteks IT-sektori ja idufirmade töötajad ning nüüd ka tippspetsialistid üldiselt.»

Minister rõhutas, et välistööjõu kaasamine on vaid üks tahk tööjõuküsimusest. «Veelgi olulisem on vaadata üle meie enda riigisisesed võimalused. Peame intensiivselt tegelema omamaise tööjõu täiend- ja ümberõppega, soodustama töötajate siirdumist suurema lisandväärtusega või tööjõuvajadusega tegevusaladele ning vähendama töötuse määra kohaliku töövõimelise elanikkonna seas.»