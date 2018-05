Olympicu väikeaktsionärid kaaluvad üldkoosoleku otsuste vaidlustamist

Väikeaktsionäre esindava advokaadibüroo Derling juhtivpartner Hannes Vallikivi ütles, et väikeaktsionäridel on kolm kuud aega, et üldkoosoleku otsus vaidlustada ja sellest lähtuvalt ei ole tegelikult kiiret. Tema sõnul võivad väikeaktsionärid paluda kohtult hagi tagamise raames takistada ettevõtte juhatusel vaidluse lõpuni börsi noteerimiskomisjonile avalduse tegemist aktsiate noteerimise lõpetamiseks.

Samuti on Vallikivi sõnul börsi noteerimiskomisjonil aega kolm kuud otsuse tegemiseks ja tema sõnul on tõenäoline, et börs seda praegusel juhul ei lubaks. Samuti oleks väikeaktsionäridel võimalik vaidlustada ka börsi noteerimiskomisjoni otsuse, kui see peaks Olympicul lubama börsilt lahkuda, kuid sel juhul ei saaks enam nõuda Olympicu börsil jätkamist.