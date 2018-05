Silvano käive kasvas esimeses kvartalis 11 protsenti 16,2 miljonini

Kontsern avas Venemaal 2018. aasta esimeses kvartalis kaks poodi, millega on Venemaal kokku 38 poodi. Kontsern jätkab oma jaekaupluste avamisega. Lisaks müükide kasvatamisele ning paremale kontrollile turu üle, annab see võimaluse edasi arendada kontserni brändide jaemüügi kontseptsiooni eesmärgiga muuta seda atraktiivsemaks nii ettevõttele kui ka frantsiisipartneritele.

Silvano Fashion Group AS on valdusettevõte, mille omanduses on naistepesu disaini, tootmise, hulgimüügi, frantsiisimüügi ja jaekaubandusega seotud ettevõtted. Kontserni tulu tuleneb Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie, Laumelle ja Hidalgo tootemarkidega kaupade müügist hulgimüügi ja frantsiisimüügi kanalite kaudu ning jaemüügist Milavitsa ja Lauma Lingerie nimetuse all tegutsevates kontserni omaenda jaemüügikettides.