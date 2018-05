Vanilli hind lööb rekordeid - kas Eesti jäätisesõbrad peaksid muretsema?

«Hind maailmaturul on tõesti tõusnud ja kättesaadavus on pisut raskendatud, aga meil neid probleeme ei ole ja praegu ma võin küll täiesti kindlalt öelda, et meie tarbijatele ta Premia jäätiste poolt mõjuma ei hakka, et me selle pärast hinda tõstma ei hakka. Kui ta natuke mõjutab, siis see tuleb oma kasumi ja efektiivsuse arvelt,» rääkis raadiouudistele Premia juht Aivar Aus.