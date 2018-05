Võitluses vähiga alla jäänud ettevõtja Cardo Remmeli üheks suureks elutööks jääb kindlasti kaasaegse Saku õlletehase ülesehitamine.

Aasta oli 1987, kui Cardo Remmelist sai Saku õlletehase juht. Tollal oli ametinimetuseks küll Saku Eksperimentaalõlletehase peadirektor. Seejärel jätkas Remmel peadirektorina 1991. aastal loodud ühisettevõttes Saku Õlletehas ja 1995. aastast alates töötas ta juba Saku Õlletehase ASi juhatuse esimehena.

Žiguli õlle juurest tuli kiiresti jõuda kaasaegsemate pruulideni. Koos taasiseseisvumise saabumisega algas tehase rekonstrueerimine ning juba 1993. aasta talvel vahetas Žiguli õlle välja Saku Pilsner ning sama aasta mais jõudis poelettidele Saku Originaal. Viimasest tehtud jõulureklaami näidatakse 2000ndate algusest siiani. Selle reklaami kohta liikus pikalt ka linnalegend, et tegu on Cardo Remmeli enda väljamõeldud reklaamiga, kuid tegelikult on idee autor pärit siiski reklaamibüroost.

Remmeli käe all muutus Saku õlletehas sama kiiresti nagu kõik muu Eestis 1990ndatel. Pärast seda pöörast aastakümmet ütles Remmel 2000ndate alguses ühel Pärnu Juhtimiskonverentsil, et Saku õlletehase eesmärk on muuta elu Eestis rõõmsaks ja jagada seda teistega. Saku õlletehas on meelelahutus- mitte tootmisettevõte, kinnitas Remmel tollal.

Pikapeale tulid siiski tüdimus ja ammendumine. 90ndatel õllekuninga maine omandanud Cardo Remmel lahkus 2005. aasta talvel Saku Õlletehase juhi kohalt, jätkates siiski ettevõtte nõukogu liikmena. Juba varem, 2002. aasta suvel, oli ta maha müünud kõik endale kuulunud Saku aktsiad.

Saku õlletehase juhi kohalt lahkumise järel suundus Remmel Pärnu abilinnapea toolile, kust ta aasta hiljem lahkus, kuid jäi Pärnuga seotuks elu lõpuni. Remmel pidas ka Pärnu linnavolikogu juhi ametit aastatel 2009-2011, astudes sellelt kohalt tagasi taastusravikeskuse Estonia juhiks saamise järel. Hiljem vedas Remmel endise mudaravila muutmist Hedon Spaks, olles ühtlasi ka selle ettevõtte juht.

2008. aasta suvel avasid Cardo ja Kaja Remmel oma Pärnu koduvillas itaaliapärase pererestorani Si-Si, millele Äripäeva toidukriitik Heidi Vihma on andnud kümnest punktist kaheksa.

Kuigi ka restorani on kiidetud, on eriti tähelepanuväärne Remmelile kuulunud villa, kus on neljal korrusel 19 tuba. 1912. aastal valminud villa lasi ehitada Peterburist pärit ärimees E. J. Schwartz ja see on siiani säilitanud esialgse välisilme.