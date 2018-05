Helmes astub Eestis tavatu sammu ja kaasab 70 töötajat omanikeringi

Helmese partneri ja finantsjuhi Andres Kaljo sõnul on ettevõtte töötajad tarkvaraettevõtte kõige olulisem vara ning töötajatele aktsiaoptsioonide võimaldamine on täiendav viis inimeste ja ettevõtte koostöö võimendamiseks ja pikaajaliste töötulemuste õiglaseks jagamiseks.

«Helmese optsiooniprogrammi raames jaotatakse töötajate vahel soodustingimustel 12 protsenti ettevõtte aktsiatest. Need inimesed saavad õigustatult öelda ja tunda, et Helmes on ka nende oma,» lisas Kaljo.