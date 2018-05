Simson kohtub ühistranspordi küsimustes Kagu-Eesti vallajuhtidega

«Mul on hea meel kohtuda Kagu-Eesti vallajuhtidega ja arutada ühiselt teemadel, mis on aktuaalsed ning vajalikud. Kevadine ilm toob üle Eesti välja probleemseid teelõike, mis võivad vajada riigi toetust kiiremini, kui esialgselt plaanis on olnud. Sellises olukorras on õige tutvuda piirkonna inimeste reaalsete murede ja vajadustega,» rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Minister lisas, et teede seisukorra kõrval on hetkel üheks põletavamaks teemaks ka ühistransport ja selle arendamine. «Kagu-Eesti oli teadupärast esimene piirkond, kes teatas, et nemad soovivad üle minna tasuta ühistranspordile. Teenuse parendamiseks tuleb aga ajakohastada ka liine ja graafikuid ning see on kõik kohaliku keskuse ülesanne,» märkis Simson.