500 noort saavad EV100 raames tasuta Mindvalley seminarist osa võtta

Mindvalley U projektijuhi Kadi Oja sõnul tekkis tasuta noortepäeva idee koostöös EV100 korraldustoimkonnaga ning nende sooviks on pakkuda noortele inspireerivat päeva, mille raames saaksid nad kuulsatelt kõnelejatelt vahetult õppida. «Valisime seminari sihtrühmaks just noorukid vanuses 14-20, sest soovime aidata noortel leida oma tee, mis on kooskõlas nende endi südamesoovide, unistuste ja visiooniga,» selgitas Oja.

«Mind on alati noored inspireerinud, nende käes on ju tulevik! Loodan, et oma lugu jagades suudan noori inimesi veel rohkemgi innustada ja neile julgust anda oma plaane ellu viia. Seetõttu on mul ääretult hea meel osaleda Mindvalley noortepäeval!» kommenteeris üritust Kruustük.